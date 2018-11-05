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﻿藍潔瑛稱遭影壇大哥強姦 曾志偉兩度否認涉案

2018-11-05 列印
■志偉年初開記招稱會以法律行動反擊不實傳言。
■藍潔瑛在15年生日被攝得在赤柱獨坐。
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  藍潔瑛坎坷一生，事業情路均遇阻滯，備受病魔折磨外，她更曾向傳媒透露，曾遭影圈有勢力者性侵，多年來有口難言！藍潔瑛在2013年接受傳媒訪問時，自爆早年曾遭兩名「影壇大哥」強姦，惟礙於對方勢力，故一直未敢報警，此事亦從此毀了她的下半生，令她身心受創而多次自殺尋死。

  有內地傳媒當年公開，聲稱一段藍潔瑛受訪時未經剪接的影片，片中提及該兩名「影壇大哥」的名字。曾志偉其後發表聲明，否認與性侵案有關，強調屬插贓嫁禍。直至今年初，有「模特兒教母」之稱的韓穎華公開點名，矛頭直指志偉。志偉其後召開記者會，強調性侵一事全屬揑造，稱「尊重女性係我堅持嘅原則」，並指會採取法律手段維護其聲譽。

  另外，藍潔瑛猝逝的消息惹來不少網民議論紛紛，志偉的社交網站有很多網民留言「洗版」。
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