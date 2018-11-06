戴200卡鑽飾閃爆現身 ﻿鍾楚紅﻿﻿珍藏老公送贈珠寶﻿

穿上露肩優雅長裙配襯逾200卡鑽飾的鍾楚紅（紅姑）昨日出席高級珠寶發佈會。好有艷光的紅姑坦言有收藏珠寶，當然包括亡夫朱家鼎送贈的首飾。對於影壇巨人鄒文懷辭世，紅姑讚好對方，認為香港電影在世界上有如此地位，他居功不少。



紅姑透露收藏品以平日可戴的款式居多，很靚或充滿紀念價值的款式就會當藝術品珍藏，事關10年都不會戴1次。她特別鍾情能郁動或轉動的好玩鑽飾，甚少用嚴肅或淨色的系列，她也有設計過飾物，以混搭為主，又謂隨心態不同，喜好也會不同。



提到影壇巨人鄒文懷辭世，紅姑表示跟對方合作過數部電影，但接觸不多亦不算熟，大讚對方推動電影業好落力，香港電影有今日的發展及得到國際認識亦全靠鄒文懷。談及藍潔瑛離世，紅姑表示不認識對方，也是從報章得知其死訊。



