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新片造型曝光 姜皓文變「翠絲」登封面

2018-11-06 列印
■《翠絲》將於11月22日上映。
■對於再次換上女性裝扮，黑仔話一啲都無唔習慣。
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　　日前姜皓文(黑仔)為新片《翠絲》拍攝海報，構思是向美國前奧運選手Bruce Jenner（跨性別後已改名為Caitlyn Jenner）致敬。當年Caitlyn Jenner完成變性手術後為一美國雜誌以女性形象拍攝封面，轟動全球，外界視之為勇氣可嘉的舉動。

　　黑仔在《翠絲》中飾演跨性別人士，女性造型從未曝光，原因是希望外間不要把電影重點誤放，黑仔說：「電影的宗旨及主題從來都不是要看我黑仔飾演跨性別者有多漂亮，而是希望大家也拿出勇氣誠實面對自己。」創作團隊為黑仔拍攝的「女性雜誌封面」幾可亂真，有網民更詢問哪裏可以購買。

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