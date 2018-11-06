林奕匡尾場被爆夫妻秘密

美國中期選舉周二進行投票，總統特朗普及前總統奧巴馬在投票前夕四出為所屬政黨的候選人拉票，隔空針鋒相對。另外，喬治亞州州務卿肯普在中期選舉前指，儲存選民資料的系統曾被黑客企圖入侵，他直指民主黨企圖入侵相關電腦系統，而民主黨則強烈否認。 特朗普周日前往喬治亞州為州長選舉候選人、共和黨的州務卿肯普（Brian Kemp）站台時指，「民主黨會破壞我們的經濟」，又再次提到中美洲的移民大軍，形容這是「大蓬車移民」入侵美國，有必要加大打擊力度。奧巴馬則到印第安納州，為陷於苦戰的參議員唐納利站台。奧巴馬說，他做了許多民主黨候選人忍住沒做的事：直接挑戰特朗普，他又批評，特朗普近日調派軍隊到美...

2018-11-06