  • 2018年11月6日 星期二
  • 23º
  • 81%
熱門： 藍潔瑛東涌姦劫犯上吊金庸張建宗

日報新聞 > 娛樂

林奕匡尾場被爆夫妻秘密

2018-11-06 列印
■Phil為同Aka跳舞而苦練七日舞技。
Previous Next

　　前晚，林奕匡（Phil）一連兩場演唱會圓滿結束，Phil父母及太太李靄璣（Rikko）均有捧場。

　　Phil跟嘉賓為Aka@ Super Girls又唱又跳Twins的《明愛暗戀補習社》，他表示七日前已跟老師練舞，又說要請Aka教跳舞，Aka即說︰「好呀！那你教我吹……」台下觀眾即大笑。

　　細So跟陳詠謙前晚任嘉賓，前者大爆Phil跟太太趣事，指一班朋友做運動時，兩公婆會互相鼓勵說︰「嘻哈……Baby」兩位人父更勸Phil別生小孩，陳詠謙說︰「當有靈感想寫歌，太太就會叫老公：『瀨屎嘞，換片。』」慶功宴上，Phil指紅館是自己其中一個目標，但至於幾時就不敢想太多，怕容易失望。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd