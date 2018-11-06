校園巡唱谷碟 坤哥期待見學生妹

吳業坤、麥長青(麥包)及滕麗名昨日出席職安健活動。坤哥透露始開始舉行校園巡唱谷新碟，並笑認期待見到學生妹。問到會否擔心被熱情粉絲喪摸？他笑指會「開放」39吋胸肌益街坊：「我寧願佢哋熱情啲，好過靜啦，哈哈！（腹肌會開放嗎？）暫時未操到，可能要3天不吃東西才能練成！」



提到職安健問題，坤哥話咪高峰一定要清潔。他說：「有次謝東閔唱完，我接他的咪，太投入又錫咪，間接跟他接吻，他的口水很臭呢，哈哈！」而麥包及阿滕笑言做藝人沒有職業安全可言，前者更自爆在山林拍攝時被毛毛蟲「突襲」，即刻全身腫脹，要去醫院檢查，至此皮膚長期敏感、會起風癩。



