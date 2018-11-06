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新歌MV碼頭熱舞華仔唱好追求幸福

2018-11-06 列印
■華仔為MV拍攝，親繪了圖騰做佈置。
■華仔與一對銀髮長者及眾賓客開心狂舞。
■華仔飾演銀髮長者的兒子，鼓勵他勇敢追求所愛。
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　　劉德華下月中將假紅館舉行「My Love Andy Lau World Tour」演唱會，他目前正閉關排練個唱外，早前亦已錄製演唱會同名新歌《My Love》，並已完成該曲的MV拍攝。華仔更邀來電影《追龍》導演關智耀執導，動員250名人員在啟德郵輪碼頭取景，華仔坦言除了拍廣告，已有8年未純粹為發表一首新歌已拍攝MV。

　　《My Love》講述一對銀髮長者在各自的兒女鼓勵和眾人祝福下，勇敢接受第二段婚姻，當中華仔飾演男方的兒子。拍攝當日，華仔與一眾由舞蹈員扮成的賓客熱舞，他也希望可藉此MV表現出愛可以不分年齡、界線，又鼓勵每個人都應該勇敢追求自己的所愛，珍惜自己的幸福。

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