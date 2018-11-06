﻿G.E.M.矽谷頒獎禮高唱中文歌

鄧紫棋（G.E.M.）於美國時間前日，應邀出席在矽谷NASA艾姆斯研究中心舉行的「2019 Breakthrough Prize Ceremony」（「突破獎」），同場的還有金像影帝艾迪烈梅尼及影后茱莉安摩亞等。G.E.M.身為首位華人歌手擔任頒獎及表演嘉賓，並應邀演繹其原創歌曲《光年之外》。



G.E.M.坦言受寵若驚，「因為表演的是自己原創的中文歌曲，沒想過有一天能夠將華語歌曲帶到國際舞台上，非常興奮。」她續表示當年修讀理科，相對較擅長數學科，化學科卻考起了她，然而首日踏入樂壇已受惠於科技發展，因她開設網上頻道已11年，很多歌迷都可透過該頻道而認識她的音樂。