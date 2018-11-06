﻿李鍾碩呻被扣護照滯留印尼

韓國男神李鍾碩近日在印尼圓滿舉行粉絲見面會，原定前日返韓，不過他昨日在社交網留言，指他與工作人員滯留在印尼，他表示：「很高興印尼的見面會順利完成，感謝大家，但我與工作人員昨天起被滯留在耶加達！」



李鍾碩稱，因當地贊助商被稅務局指少報了該活動的收益金額，但有關方面卻沒理由地把他們的護照也扣起。李鍾碩希望主辦商及贊助商盡快解決事件，不過他於相關貼文於上載一個多小時後就被刪除，讓不少粉絲擔心偶像的現況。