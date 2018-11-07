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余德丞大難不死誓回饋社會

2018-11-07 列印
■（左起）余德丞、陳曉華、陳靜堯和林溥來齊撐善舉。
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　　余德丞與應屆港姐冠軍陳曉華（Hera）、友誼小姐陳靜堯（Claudia）昨天到將軍澳一所小學出席「愛心曲奇暖萬家」活動。Dickson稱早前昏迷入院幸好大步檻過，知道大家為他打氣，所以想參與更多慈善活動，回饋社會。身體已經康復的他，暫時未收到公司開戲的通知，他表示暫時想主力做綜藝節目，為大家帶來歡樂！

　　陳曉華和陳靜堯透露，事前接受學生小記者訪問，並笑言都不及小朋友們大膽呢！

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