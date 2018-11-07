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Nichkhun襲港吸200粉絲圍觀

2018-11-07 列印
■Nichkhun將推出個人首張專輯，當中八首歌由他創作。
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　　韓國男團2PM成員Nichkhun昨日在港出席活動，吸引200名粉絲圍觀，場面熱鬧。司儀提到他有「完美男朋友」的封號，Nichkhun認為要成為女士心中的完美男朋友，最重要是有自信，有個人風格，不要抄襲別人，做回自己便可以。

　　作個人發展的Nichkhun日前在首爾的聚會中和2PM隊友見面，坦言感到有點離愁別緒，他說在組合時唱歌機會較少，現在很享受獨唱，但亦感到較大責任。另外，李鍾碩日前因被扣護照滯留印尼，他其後取回護照並順利返抵韓國。

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