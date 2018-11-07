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阿倫電台偶遇 索飛嚇窒華仔

2018-11-07 列印
■阿倫拉住華仔，七情上面要攞飛！
■阿倫仲不停講，劉天王快招架不住啦！
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　　劉德華紅館個唱一票難求，昨天阿倫在社交網上載自己在電台偶遇劉德華，還在照片加上自己向華仔索演唱會門票的搞笑設計對白，相片中華仔被阿倫玩到目瞪口呆，一時間難以招架。

　　另外，譚詠麟（阿倫）昨日到沙田香港文化博物館出席「光影流聲：香港公共廣播九十年」展覽開幕禮，在大合照環節時，阿倫親自拿櫈給陳百強的媽媽及Uncle Ray坐。他又指參與電台的日子中，最難忘的就是選了在1988年度的港台獎禮上宣佈不再拿獎，因為港台是當年最後舉行的一個頒獎禮。

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