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廖子妤為軒仔咀吳肇軒

2018-11-07 列印
■曾樂彤、吳肇軒、廖子妤合作演出張敬軒的新歌MV。
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　　張敬軒繼《櫻花樹下》後再由該曲班底創作終結版新歌《百年樹木》，MV由導演陳詠燊執導，軒仔笑道︰「能跟他的團隊合作感覺好榮幸，加上參演的吳肇軒、廖子妤同陳智燊皆是銀幕熟悉面孔，這MV是我入行以來陣容最具電影感的一次！」

　　該MV故事講吳肇軒跟廖子妤十年前是同學，十年後在校友會再遇。未和軒仔合作過的廖子妤透露，經理人向她說跟軒仔拍MV，令她大為興奮，到現場才發現演出的是吳肇軒！廖子妤和吳肇軒更有接吻戲，她拍攝時更緊張到手震！

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