﻿上年再婚 夫妻恩愛 38歲樂基兒成功「造人」 佗B約四個月

38歲樂基兒（Gaile）去年8月在美國再婚，下嫁經營有機食品生意男友Ian，婚後不知是否因「幸福肥」，不時被發現肚脹脹，所以經常傳出有喜；而幸福人妻每次被問到會否做媽咪，她都表示順其自然。昨日突傳來Gaile成功「造人」的消息，她接受傳媒訪問時亦大方坦承已懷孕約四個月，預產期為明年4、5月，但就不肯透露胎兒性別，暫時保持神秘感。



現年38歲的名模樂基兒（Gaile），於2012年與天王黎明結束4年婚姻，到去年8月與圈外男友、經營有機食品生意的Ian再婚，婚後生活一直恩愛甜蜜。隨着黎明今年4月榮升人父，其助手女友阿Wing為他誕下一女後，不少網友目光投向黎明前妻Gaile，究竟何時會為Ian添小寶寶！



近年Gaile為製作電子烹飪書，經常香港、美國兩邊飛，早前更開了間製作公司，並親自製作短片放上網，她透露：「主要拍煮嘢食、做瑜伽同美容嘅短片，教人化妝同分享扮靚貼士。」



歎松露炒蛋早餐



Gaile亦不時更新社交網的照片，由於婚後經常出現「幸福肥」，而且常自貼有肚腩的照片，所以不斷傳出她懷孕的消息，而每次Gaile被追問何時生B時，她都表示一切順其自然，又透露不時有做瑜伽及運動調理身體，為生BB做好準備，希望能在一、兩年內當媽咪。昨日Gaile終於報喜，坦承已懷孕約四個月，但拒談胎兒性別，預產期為明年4、5月。



Gaile昨日早上更新社交網站，上載一張大歎松露炒蛋的照片，可見她已過了孕吐的難捱時期，胃口相當不俗。她留言：「Breaskfast for growing tummy！」意指為了愈來愈大的肚子而吃早餐，可見她對BB出生相當期待，幸福滿瀉！



明晚分享懷孕感受



其實早於9月時，本報拍到Gaile穿上白tee到中環太子大廈買餸，只見她揀了蔬菜、沙律菜、檸檬和生果等健康食物；當時的她已經成身肉兼肚凸凸，初孕味相當濃。另外，據公關採訪通告透露，Gaile將於明晚在中環擔任一活動的嘉賓，並將親自開腔分享懷孕的感受。



本報記者



圖：網上圖片