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﻿超鳳準備賀壽 賭王生辰天倫樂

2018-11-07 列印
■何超鳳及何超蕸希望籌得善款，資助殘疾人士欣賞芭蕾舞。
■何超鳳透露，將會一家人食飯慶祝賭王生辰。資料圖片
■胡杏兒與老公及一班好友齊齊提早開派對慶生。
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  賭王何鴻燊千金何超鳳及何超蕸前晚出席慈善拍賣記者會，超鳳透露，希望靠拍賣特別版聖誕樹，籌得15萬元以上善款，資助殘疾人士欣賞芭蕾舞。談到父親生日將至，超鳳表示將會一家人食飯慶祝，同享天倫之樂，她的女兒則於聖誕回港。談到何東舜銘以亡母、「十姑娘」何婉琪名義登報，向澳娛追討20億元股息，超鳳道：「只講芭蕾舞的事。」

  杏兒酒吧慶生

  另外，昨日是胡杏兒39歲生日，她前晚已經提早在酒吧慶祝，一班好友齊齊到賀，認真熱鬧。到場的除了有「胡說八道會」的胡蓓蔚、胡定欣、李施嬅、姚子羚、黃智雯外；杏兒拍《衝上雲霄2》而認識的好友傅嘉莉、楊潮凱等亦有出席，個個都以黑衣打扮，十分有型。壽星女更在社交網站上載多張大合照及留言致謝，照片中她更抱緊老公李乘德，又獲「胡說八道會」的好姊妹獻吻，大晒幸福！

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