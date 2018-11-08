Stephy過節恨拍拖開工

鄧麗欣（Stephy）昨日出席一公開活動時，被問到與另一半會否互送手錶？Stephy表示送首飾較多，而且甚少戴情侶錶，始終男女喜歡的款式不一樣。



Stephy早前與男友邱勝翊（王子）穿情侶裝，問她是否不介意？她指出那次是為宣傳，平時盡量少穿、低調一點，笑言不想太矚目，怕被大家說她「甜到有糖尿」！談到將與王子首度拍拖過聖誕，是否已開始揀禮物？Stephy稱聖誕後緊接有情人節及生日，準備禮物很傷腦筋，最好禮物是一齊工作共度佳節。問對方是否浪漫男友？她表示暫時看也有潛質，今年生日也給她驚喜派對，笑謂有來有往，對方生日要「還」的呢！



