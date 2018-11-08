新晉功夫小子拍《地下拳》 ﻿王敏奕耍雙刀﻿﻿鎅手險斷指﻿

王敏奕、盧惠光和李璨琛等，昨日出席由黃柏高(Paco)監製的電影《地下拳》拜神儀式。王敏奕自爆為此片學耍雙刀，更經常鎅到手，若鋒利的話，手指早就斷了。而片中兩位內地新人孫振峰及鄭子平本身有武功底，睇得又打得。



王敏奕昨日透露，她在新片《地下拳》拜中飾演女演員，為試鏡而學泰拳，因而偶遇男主角。她表示打拳免不了露腰造型，但只是健康性感，更自爆耍雙刀時險生嚴重意外。她說：「幸好兩把刀不鋒利，因為我經常鎅到手，若鋒利的話，手指早就斷了。（找男友曾國祥呵番？）仲未告訴他傷勢，有一段時間沒見了，他很忙呢！」



此外，盧惠光大讚新人孫振峰及鄭子平根底好又勤力，自己會跟鄭子平有一場對打戲，笑言不用刻意加操，皆因自己日日練拳。而振峰及子平視光哥為偶像，勁讚他腳法厲害，又謂能與偶像合作，受傷也是小事。



