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內協會擬添內地辦事處 成龍祖藍齊撐川港交流

2018-11-08 列印
■成龍不接受訪問，拍照後便匆匆入場。
■王祖藍希望港澳台的演藝人員，不納入境外人士的限額。
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　　香港演藝人內地發展協進會（內協會）執行會長成龍與創會成員王祖藍等，昨日出席「川港兩地影視文化交流日」，與四川省政府代表作交流。成龍透過工作人員表示不接受訪問，到場拍照後便匆匆入場。

　　祖藍透露，四川省知道香港成立了內協會，所以邀請他們出席。他透露繼北京和橫店後，內協會正計劃於四川省成立辦事處，歡迎香港人去拍戲拍劇。祖藍又稱，早前已向內地政府表達意願，希望將港澳台的演藝人員，台前幕後工作人員都不納入境外人士的限額，並已將諮詢文件交予內地有關方面。

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