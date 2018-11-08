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惠英紅忙排劇聲沙沙 姜皓文為《翠絲》剃腳毛敷面膜

2018-11-08 列印
■紅姐笑稱，黑仔要勤護膚！
■秋生在新片演癱瘓男，感受到傷健人士之苦。
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　　惠英紅和姜皓文（黑仔）前晚出席「香港亞洲電影節2018」開幕禮，二人主演電影《翠絲》和黃秋生主演電影《淪落人》被選為開幕電影。黑仔在《翠絲》片中女性造型被網民讚腳型靚，他透露演出前特別剃腳毛及經常敷面膜。聲沙沙的紅姐則表示忙綵排舞台劇，由早到晚不停講，現要細聲說話養聲。

　　另外，秋生在《淪》片演癱瘓男，坐在輪椅上完全感受到傷健人士之苦，他說：「好慘，無尊嚴，腳不能動，大小便要人幫，想起都怕。」此外，秋生在ViuTV劇集《理想國》探班時表示不認識藍潔瑛，但斥台劇《半生緣一世情》製作人周遊日前爆「最怕藍潔瑛」，怒斥有人「借死者抽水好衰格」，並撐藍潔瑛未收錢不開工完全無問題。

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