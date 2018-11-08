慈善基金遭冒名行騙 祖兒籲善長提高警覺

容祖兒早前成立了《容祖兒慈善基金》希望幫助社會上有需要人士，但祖兒發現近日有不法之徒冒名行騙，所以她昨日特別在網上發出聲明，呼籲粉絲及市民小心提防被騙，大家務必小心。



聲明表示因近日發現有不法份子假冒藝人容祖兒身份，在網上私訊義工及提供假戶口呼籲捐款。所以祖兒特意在網上發出聲明，「《容祖兒慈善基金》有關捐款詳情及捐款方法，只會在藝人容祖兒及《容祖兒慈善基金》官方社交平台公開發佈。我們嚴重譴責有關不法份子，利用別人善心作出詐騙！就此事已向法律機構提供資料，並作出跟進。在此再次呼籲大家，若有任何人士收到不明人士偽冒藝人身份私訊呼籲捐款，請提高警覺以防受騙！」



