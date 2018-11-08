﻿新劇博盡 冒染食肉菌浸臭水 李佳芯絕密狂野Look曝光

TVB台慶前夕，憑《BB來了》成大熱視后的李佳芯(Ali)正拍攝陳維冠新劇《殺手》。日前劇組到台灣拍外景，Ali因為要拍一場假扮女殺手龔嘉欣的戲，由四眼爆炸頭師奶變身A貨狂野女殺手，戴上粉紅色假髮，黑色魚網包住全身，內襯紅色小背心，輕露「事業線」及23吋小蠻腰，再配上魚網絲襪，造型突破，狂野Ali同樣索到出煙。未算呀，打到手腳傷痕纍纍的Ali甚至要跳入滿佈蠔殼的碼頭浸臭海水3個鐘，「有個成日喺度游水嘅老伯感染食肉菌死咗，所以落水前後都好驚。」35歲嘅Ali為TVB賣命到咁，會唔會太博呢?



日前，《殺手》一眾演員李佳芯、陳豪、江美儀及黎耀祥等到台灣拍外景，雖然遇上地震，但冇阻拍攝進度。台灣戲份有Ali因為貪小便宜而幫殺手陳豪做嘢，首先要扮女殺手龔嘉欣嘅look出場，不過Ali唔使打到飛起亦唔使擘髀飛腿，「監製想我有啲睇頭着穿窿衫現身，可以揀到啱我嘅真係唔多，呢件經已係最密實一套，我個角色唔係行性感，性感留返畀高ling同嘉欣啦。」



想做打女



Ali坦承劇中的龔嘉欣有身材又有身手的確好搶鏡，她直言不敢硬撼，唯有智取：「相比嘉欣，我爭好遠，因為佢係殺手，要打又要吊威也，自己簡單得多，所以我都要出招，用四眼師奶look，加埋癲得師奶性格去吸睛，對我嚟講今次係放射式演技，其實我都想試吓做打女，不過先要練返好體能。」



真搵命博



Ali愈爆愈多，她透露：「之前有場戲講我畀人綁喺欣澳碼頭，海水既污糟又惡臭，每條柱位又佈滿蠔殼，就算工作人員先幫我剷走一啲都好易會刮損，最慘圍觀嘅村民同我講：『啱啱有個日日嚟游水嘅90歲伯伯感染咗食肉菌離世！』我又周身傷痕，落水前都好驚，好彩之後手部傷口瘉合得到咪當冇事囉，咁啱當日翻風轉涼水溫好低，呢鋪真係搵命搏。見黎耀祥同龔嘉欣打得咁辛苦，自己從冇諗過縮沙，而且用替身效果唔好睇，唔通用頭髮遮住塊面嚟交代咩！」



採訪：方騫平