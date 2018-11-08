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﻿恩客情

2018-11-08 列印
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　　台灣外景同場加映飾演「一樓一鳳」的江美儀因為死老公，「恩客」黎耀祥帶她到台灣散心，參觀著名的朱銘美術館吸收靈氣。單身兩年的江美儀透露，「覺得戲裏面幸福啲，因為有祥仔照顧我。我會以祥嫂為學習對象，佢好體貼祥哥，祥哥又好錫祥嫂，佢哋係一對模範夫妻。」至於祥仔就唔敢過問美儀嘅私事，「拍呢套劇好辛苦，要Keep Fit，因為好多動作鏡頭，O依家我成功練成六塊腹肌。」
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