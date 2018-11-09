首演兩公婆玩得開心 ﻿黃智賢﻿﻿王君馨﻿﻿分享夫妻之道﻿

黃智賢（Ben）和王君馨（Grace）擔正劇集《是咁的，法官閣下》，被外界讚劇情夠貼地唔似一般法庭劇，首度合演一對的他們仲一開始就是分居夫妻關係，設定夠晒有趣。已婚的他們又互讚跟對方合作開心又放心，有親密戲份另一半都不用擔心；兩人更大談同自己另一半相處之道，分享甜到漏秘訣。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



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談到戲內個案貼地被讚，戲中演大律師「范小宇」的Ben認為觀眾容易有共鳴，「今次係以輕鬆手法，拍非一般法庭戲，以往大家可能只係睇到律師行業風光一面，但今次大家會睇到佢哋其實都要捱世界，租個office都好艱難。」



婚姻保鮮靠信任



由於劇情講Ben和Grace甫亮相已分居，甜密戲份已是回憶，不過仍有不少激情場面，Ben笑言：「基本上係佢做主動，佢逼到我埋牆嘴㗎！」Grace即反駁，「佢嗰時唔知幾鍾意我咁做呀！不過後尾突然話要同我離婚囉！」入晒戲的Ben和Grace打情罵俏好不甜蜜，幸好他們跟另一半出名溫馨，唔驚俾人誤會。問到兩人有咩夫妻保鮮秘訣，跟圈外太太結婚14年的Ben話一定要畀到對方信心，「我從來唔會同女性朋友單獨約會，以免大家有咩誤會。」至於Grace雖然跟老公Daniel結婚只有兩年，但遠距離拍拖11年，能夠維繫全靠個信字，「我哋拍拖講好咗，如果有第二個一定要講，唔可以一腳踏兩船，同埋我都會講清楚畀老公知身邊男性朋友關係，如果發現異性有追求之意就會疏遠。」



