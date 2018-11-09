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憶留學波折落淚 ﻿蕭芳芳﻿﻿兩度﻿﻿訂婚落空﻿

2018-11-09 列印
■蕭芳芳在雙耳失聰後，首次拍攝電視節目。
■蕭芳芳提到留學多波折不禁落淚。
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　　影后蕭芳芳前日在港台《大學問》講座節目中，分享當年到外國留學波折重重的經歷時，不禁感觸哽咽落淚。她還提到曾在三年內訂兩次婚，並說「兩次都結束了愛情，卻復活了生命」！

　　前日蕭芳芳現身香港大學錄影講座節目，全場爆滿。

　　芳芳姐提及當年欲到外國讀書，投考英國皇家戲劇藝術學院冇收錄她，15歲勤力登台儲學費又失敗，第三次到美國報讀時，卻收到媽咪電話稱做生意被騙，要她寄回學費，後來是「八叔」譚秉庸借錢給她交學費，她提起也不禁哽咽落淚。芳芳姐更提到，曾被初戀情人反對赴美讀書，又自爆三年內在美國先後訂過兩次婚，未婚夫一位是中國人，另一位則是外國人，令全場嘩然！

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