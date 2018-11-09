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丁子朗遊日出醜 大聲喧嘩被勸安靜

2018-11-09 列印
■張寶兒與丁子朗在新一季節目繼續合作做主持。
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　　由張寶兒和丁子朗等主持的節目《今期流行》第二季，昨日舉行拜神儀式。看看主持陣容，張寶兒和丁子朗已成為師兄師姐。

　　談到新一季內容，張寶兒透露會新增星二代的專訪。問她是否想快些製造「星二代」？她笑言：「未有計劃。（怕唔怕有意外？）意外即意料之外，計劃內就一定冇。」

　　此外，丁子朗早前為節目到日本拍外景時，竟在當地遇到劉佩玥和王子涵，他大爆她們竟然買六人份量食物，更透露去到一間文青酒吧傾偈時，因大聲笑而被侍應勸告要安靜，他說：「見當地人都係『咬耳仔』，下次可以帶朋友去傾心事。」

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