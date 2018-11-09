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爭獎「前哨戰」

2018-11-09 列印
■許廷鏗與胡鴻鈞玩不和。
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許廷鏗向胡鴻鈞鬆㬹

　　許廷鏗與胡鴻鈞昨日出席《第41屆十大中文金曲》揭幕活動，談到與胡鴻鈞已是不同公司的歌手，今年頒獎禮上可以正式交鋒？許廷鏗即時扮向對方批㬹，並謂：「好似那些港姐嗎？」胡鴻鈞則笑稱跟許廷鏗在同公司時已交鋒多年，但許廷鏗則謂：「不鬆踭了，跟他做好兄弟便好了。」

　　此外，胡鴻鈞於網上發出一篇充滿負面情緒的貼文，他解釋只是工作上的事，在工作上有情緒，是學習的過程。問到是否做得不好才被人罵？他謂：「我一定有問題，有份造成，重點是學習。」

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