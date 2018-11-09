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黃芷晴否認母親舊病復發

2018-11-09 列印
■黃芷晴穿上低胸婚紗行騷。
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　　黃日華太太梁潔華13年患血病，幸經治療後已康復，近日傳出她血病復發，黃日華亦因此停工照顧愛妻。黃日華與梁潔華的女兒黃芷晴昨出席一公開活動時，否認母親舊病復發，現在「每星期會進行一至兩次定期檢查」；她又謂可能早前母親有份辦兩場粵劇表演，但未有公開現身，令朋友擔心，但因母親的抵抗力較常人低，容易發燒感冒，所以現在沒有工作在家休息。黃芷晴又否認爸爸停工傳聞，更稱「不存在結婚沖喜」之說。

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