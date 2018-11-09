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﻿賀TVB 50+1周年 myTV SUPER設「台慶劇賀台慶」專區

2018-11-09 列印
《大時代》(1992年) 演員：鄭少秋、劉青雲、周慧敏、藍潔瑛、李麗珍 介紹：堪稱TVB神劇，重播時創下深宵劇場的收視紀錄，更有人以劇集作股市走勢指標，好勁好威水。故事以倒敍方式進行，第一集一開始，丁蟹(鄭少秋飾)已從頂樓掟仔落街，方展博(劉青雲飾)就慢慢數住「一隻、兩隻...」。講述兩家人恩怨情仇，睇到又嬲又肉緊，金句亦非常多，特別一提，藍潔瑛將玲姐重情重義，堅強及果斷性格演繹得入木三分。
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精選台慶劇下周一上架

        為賀TVB 50+1周年大日子，myTV SUPER將於11月12日至12月11日期間特設「台慶劇賀台慶」專區，內有最新台慶劇《兄弟》、《是咁的，法官閣下》及《跳躍生命線》。另外更精選63套膾炙人口的台慶劇供觀眾重溫，包括：《大時代》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《西遊記》、《茶是故鄉濃》、《我愛牙擦蘇》、《美味天王》、《大家族》、《烈火雄心》、《新上海灘》及《奸人堅》等。

*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。 撰文：廖思慧
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