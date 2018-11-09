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2018-11-09 列印
《茶是故鄉濃》﹙1999﹚ 演員：林家棟、張可頤 介紹：鄉土劇，是林家棟的電視劇代表作。
《西遊記》﹙1996﹚ 演員：張衛健、江華、黎耀祥、麥長青 介紹：張衛健x齊天大聖，完。
《巾幗梟雄之義海豪情》﹙2010年﹚ 演員：鄧萃雯、黎耀祥、黃浩然、陳法拉 介紹：故事發生於30年代的廣州，賣鴉片的鄭九妹(鄧萃雯飾)同勞碌命但愛家的劉醒(黎耀祥飾)因為不停相遇，唔覺意了解，由討厭到惺惺相惜到有愛，屬中年浪漫純愛片。
《大家族》（1991﹚ 演員：萬梓良、李美鳳 介紹：講銀行家族鬥生鬥死，有人死有人坐監，李美鳳真係好靚。
《奸人堅》（2007） 演員：黃子華、葉童 介紹：因為黃子華。
《美味天王》（1997﹚ 演員：歐陽震華、關詠荷、古天樂 介紹：搞笑又溫馨，笑料一啲都唔Out。
《我愛牙擦蘇》﹙1992﹚ 演員：張衞健、黎姿 介紹：睇女神。
《新上海灘》（1996﹚ 演員：鄭少秋、鄭裕玲 介紹：睇Do姐。
《烈火雄心》（1998﹚ 演員：古天樂、王喜 介紹：古仔當年好可愛，結局好慘。
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歷年台慶劇還有，《誇世代》、《法證先鋒III》、《宮心計》、《珠光寶氣》、《尋秦記》、《妙手仁心II》、《創世紀/創世紀 II 天地有情》、《CATWALK 俏佳人》、《On Call 36小時II》、《刀馬旦》、《大太監》、《天降奇緣》、《天涯俠醫》、《刑警》、《名門暗戰》、《名媛望族》、《老表，你好hea！》、《老表，畢業喇！》、《西遊記(貳)》、《西關大少》、《佛山贊師父》、《來自喵喵星的妳》、《東山飄雨西關晴》、《東方之珠》、《東坡家事》、《法外風雲》、《阿旺新傳》、《怒劍嘯狂沙》、《流金歲月》、《致命復活》、 《降魔的》、《飛虎II》、《胭脂水粉》、《荃加福祿壽探案》、《酒是故鄉醇》、《馬場大亨》、《張保仔》、《梟雄》、《通天幹探》、《富貴門》、《無雙譜》、《楚漢驕雄》、《溏心風暴3》、《萬凰之王》、《幕後玩家》、《碧血劍》、《精靈酒店》、《賭場風雲》、《龍兄鼠弟》、《隱形怪傑》、《鐵咀銀牙》及《衝上雲霄》。
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