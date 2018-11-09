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再開金口與Kay合唱 古仔：唔好要我唱Live

2018-11-09 列印
■古仔肯再開金口，與Kay合唱新歌，認真難得。
■在新歌的MV中，古仔與Kay飾演一對夫婦。
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　　麥浚龍與謝安琪（Kay）的年度企劃，概念如電影，以董折、浦銘心兩個角色貫穿所有歌曲及MV，先後推出《人妻的偽術》、《一個女人和浴室》等單曲，前晚更合體開騷，在尾聲時播出古天樂剃鬚片段與歌聲，原來邀請到古天樂飾演Kay第二任丈夫藍定凌，更與Kay合唱《（一個男人）一個女人和浴室》。

　　一直怕唱歌的古仔肯「重返樂壇」，他表示早前拍攝麥浚龍執導電影《風林火山》，「我好欣賞麥浚龍嘅細心，電影上嘅理念跟我相似；我唔擅長唱歌，但《一個男人》唔止係首流行曲，係整個故事嘅一部份，我以藍定凌嘅身份去唱，有劇情，就如一部電影，所以我試。」是次錄音愉快順利，Kay打趣要約古仔一齊登台，古仔聞言即耍手：「做咩都得，唔好要我唱Live，呢首歌歌詞句句唔同，冇重複，我揸起支咪已有壓力喇。」

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