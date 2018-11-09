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﻿向老公示愛

2018-11-09 列印
■Brian手勢熟練幫愛兒換片。
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  月前，Brian 33歲生日，身為太太嘅Kary喺社交網站上載老公為兒子換尿片嘅溫馨相片，以英語留言為老公賀壽外，更勁數老公優點。佢話：「這個男人從來無錯過Asher換尿布或洗澡的機會，當他下班回家時，他總是讀聖經故事。當我因餵奶或頭痛而筋疲力盡時，他為我打開熱水澡我希望你有最好的生日，願上帝繼續祝福你。我愛你！」
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