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﻿《李屍》《毒梟》群星聚獅城 羅冰拍完《紙牌屋》執導拍戲

2018-11-09 列印
■羅冰（右）在獅城宣傳最後一季《紙牌屋》。
■朱智勳和柳承龍（右）暢談合演《李屍》點滴。
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　　Netflix昨於新加坡舉行2018亞洲影視發佈會，介紹影視及綜藝新作，人氣美劇《紙牌屋》第6季、《毒梟：墨西哥》、韓劇《李屍朝鮮》等台前幕後齊現身造勢。金球獎影后羅冰韋特拍畢剛首播的最後一季《紙牌屋》，有份執導的她透露：「我有跟Claire（角色名字）說再見，我會懷念她的衣服和鞋。」羅冰拍畢此劇後，將暫時放下演員工作，專注執導電影。

　　此外，韓男朱智勳和柳承龍齊宣傳古裝喪屍劇《李屍朝鮮》，朱飾演沒太大野心、不關子民的王子，從女主角裴斗娜身上學懂犧牲；柳的角色則為權力大開殺戒！該劇亦已宣佈開拍第二季。
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