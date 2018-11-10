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﻿Ezra騎呢造型搶鏡 艾迪領軍巴黎谷《怪獸2》

2018-11-10 列印
■左起：祖狄羅、J.K.羅琳和艾迪齊為首映禮造勢。美聯社
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　　《哈利波特》外傳電影《怪獸與葛林戴華德之罪》（怪獸2）下周四在港公映，主角艾迪烈梅尼、祖狄羅、Ezra Miller、韓國女星金秀賢、原著作者J.K.羅琳與老公等，前日現身該片於法國巴黎舉行的全球首映禮，當中Ezra就以黑唇妝，再以黑色長羽絨由頭包到腳現身，奇獨造型搶盡風頭！

　　另外，金秀賢和Ezra早前受訪宣傳《怪》片，女主持Kjersti Flaa問金秀賢童年已看英文版《哈》道，「你當時識英文？」Ezra即護花幫口說：「金秀賢的英文非常好，我卻只識講英文，唔識講韓文！」不少網民批評Kjersti的提問涉種族歧視，她急忙在社交網補鑊稱很榮幸訪問兩人，又向金秀賢說「如果我冒犯了你，請原諒我」。
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