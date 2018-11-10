外公外婆齊撐首映 ﻿爆喊蘇麗珊﻿﻿獲吳肇軒狂讚﻿

蘇麗珊、吳肇軒、邵仲衡主演的電影 《逆向誘拐》前晚舉行明星首映禮， 前財爺曾俊華、譚小環等來捧場，女主角蘇麗珊更獲外公外婆撐場，令她感動爆喊。



身為電影女主角的蘇麗珊當晚除了獲好友送上驚喜，前來撐場外更送上玫瑰花，令她感動至喊不停，她的家人亦總動員，包括外公及外婆均有到場支持，她說：「因為我將所有戲飛留給了家人，完全沒有把戲票留給朋友，所以之前叫他們先睇一場，但今日依然來支持我。 」



問到蘇麗珊平日是否「喊包」？吳肇軒說：「不是吧！平時她很醒目又聰明，之前拍《哪一天我們會飛》時，給我的感覺是一位姐姐，所以當時有媾姐姐的感覺。」蘇麗珊坦言，對電影期待又緊張，壓力都頗大，「因為覺得大家好用心去做，希望大家入場支持及喜歡。」



