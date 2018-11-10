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亞視裁員一成 照辦亞姐

2018-11-10 列印
■亞視發言人強調亞姐賽期不受裁員影響。資料圖片
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　　亞視昨日被爆裁員，有報道指30至50人被炒。亞視發言人就此表示，重整人手是因應營運模式及節目模式改變，A1直播頻道將由點播節目取代，日後會增撥資源發展網絡短視頻等新媒體業務，這方面正招聘人手。發言人亦表示，亞視目前有200多名員工，今次重整人手涉約一成人手，並無40至50人之多，主要來自製作資源及節目管理部門，復辦的亞洲小姐選舉沒受人手重整影響，大中華區決賽將於下月1日在內地惠州舉行，全球總決賽如期下月15日在大馬的馬六甲舉行。

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