軒仔獲米芝蓮大廚加盟 恨與霆鋒合作炮製美食

張敬軒有份投資的餐廳請來前米芝蓮三星大廚Bruno Menard加盟，出任美食總監，軒仔表示這次邀請對方加盟，並非為爭取成為星級餐廳，只想為食客帶來星級食物及培養更多好廚師。不過，他笑言為了迎合這位星級廚師高要求，要換掉全部餐具，這樣花了他一場紅館演唱會的酬勞。軒仔說：「今年我開了六場紅館個唱，現在變成只得五場的收入，（請他是否包食住？）對，所以我要在唱歌事業上賺更多錢回來。不過，由於他人脈廣博，也為我們餐廳帶來很多新食材。」



問到想不想找謝霆鋒來一次烹飪上的合作？軒仔表示，也很想跟霆鋒合作，記者笑指軒仔要準備多點錢，他坦言：「我們同公司，他應該講心不講金。」



