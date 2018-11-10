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軒仔獲米芝蓮大廚加盟 恨與霆鋒合作炮製美食

2018-11-10 列印
■軒仔笑言請米芝蓮三星大廚助陣，花了他一場紅館個唱收入！
■軒仔有意與霆鋒在烹飪方面合作。
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　　張敬軒有份投資的餐廳請來前米芝蓮三星大廚Bruno Menard加盟，出任美食總監，軒仔表示這次邀請對方加盟，並非為爭取成為星級餐廳，只想為食客帶來星級食物及培養更多好廚師。不過，他笑言為了迎合這位星級廚師高要求，要換掉全部餐具，這樣花了他一場紅館演唱會的酬勞。軒仔說：「今年我開了六場紅館個唱，現在變成只得五場的收入，（請他是否包食住？）對，所以我要在唱歌事業上賺更多錢回來。不過，由於他人脈廣博，也為我們餐廳帶來很多新食材。」

　　問到想不想找謝霆鋒來一次烹飪上的合作？軒仔表示，也很想跟霆鋒合作，記者笑指軒仔要準備多點錢，他坦言：「我們同公司，他應該講心不講金。」

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