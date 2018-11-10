﻿胞姊及300親友出席追思彌撒 藍潔瑛返天家 李麗珍陶大宇哀別

曾有「靚絕五台山」美譽的藍潔瑛，日前被揭發在赤柱寓所猝逝，享年55歲。聖名「Maria」的她，昨晚獲生前領洗的赤柱天主教聖亞納堂舉行追思彌撒悼念，圈中好友陶大宇、鄧萃雯、李麗珍等300位親友出席，哀別返回到天家的藍潔瑛。



藍潔瑛經歷過娛圈風光與低潮的傳奇歲月，晚年備受健康問題困擾，情緒和健康有好轉時，走出低谷於赤柱過平淡日子，但她在上周六凌晨，突然被發現倒斃公屋寓所。依其胞姊藍潔卿意願，由藍潔瑛生前領洗的赤柱天主教聖亞納堂協辦她的後事，並於昨晚在該堂舉行追思彌撒。



陳美琪讀經落淚



昨午起大批傳媒守候聖亞納堂，禮堂門外放了數束影迷悼念藍潔瑛的鮮花；禮堂內佈置簡單，其生前好友致送的花圈陸續送達，包括張曼玉、劉青雲夫婦、翁虹、上山詩鈉、演藝人協會、鄧萃雯和彭家麗等。



戴口罩的藍潔卿約5時許現身打點，至7時許，張衛健、陳美琪、曾與藍潔瑛合演經典劇集《大時代》的陶大宇手持白玫瑰到場，同劇的李麗珍和邵仲衡亦現身；曾合作《萬家傳說》的鄧萃雯除送上花圈外亦到場。追思會有近300人出席，張衛健表示不認識藍潔瑛，因同是天主教徒，得悉藍死訊後為其身後事擔心，故聯絡天主教香港教區副主教陳志明，安排追思會等後事，他和陳美琪先後上台讀經，陳美琪更感觸落淚。



復出幕前夢成空



另外，藍潔瑛生前好友楊曼莉對好友死訊感難過，談到最後一次見藍潔瑛，楊曼莉謂是今年新年到赤柱一起飯敍，當時藍潔瑛心情和狀態很好，談了很多生活及朋友的事，又指藍潔瑛為復出幕前工作努力，但周身病痛咳得很厲害，希望藍潔瑛到天國會幸福快樂！



本報記者