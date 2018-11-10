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﻿街坊難忘藍潔瑛 贈自製蛋糕報恩

2018-11-10 列印
　　藍潔瑛於赤柱走畢人生最後一程，她生前居住的馬坑邨良馬樓的互助委員會主席古馮友昨受訪，他透露藍潔瑛剛搬入邨時，經常煙不離手兼大聲嗌，惹街坊生厭，房屋署曾找社工跟進不果，13年加入教會後情況未改善，至兩年前就突然判若兩人，她在當年有幾個月未見蹤影後，回來卻整個人完全改變，不再嘈吵，鄰居紛對她改觀。

　　古馮友對藍潔瑛離世感可惜，但認為也是解脫，並透露曾有知名作家想用她的故事經歷，但來訪時藍潔瑛狀況欠佳，遂與保安阻止該作家騷擾她。藍潔瑛亦會親手製蛋糕報答幫助她的人，又指教友和影迷時常為她煲湯煮飯，總算不枉此生了。
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