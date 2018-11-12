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電影總會表揚貢獻 ﻿鄒文懷家祭﻿﻿低調舉行﻿

2018-11-12 列印
■享年91歲的鄒文懷對影壇貢獻良多。資料圖片
■劉德華致送的花圈，被殯儀館職員拒收。
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　　一代電影大亨鄒文懷早前離世，有指其家人昨於香港殯儀館為他設靈，劉德華等送來的花圈被殯儀館職員拒收；多個電影業界組織則發文表揚鄒文懷的貢獻。本報記者

　　嘉禾影業創辦人鄒文懷早前逝世，有指其家人昨於香港殯儀館為他設靈，但殯儀館水牌未見他的名字。劉德華、映藝娛樂公司、盧永仁等致送的花圈昨送抵時，被殯儀館職員拒收，送花人員遂將花圈送返花店。

　　香港電影工作者總會、香港電影導演會、香港演藝人協會等，昨日發文悼念鄒文懷，讚揚鄒文懷對電影業貢獻良多，對他的離世深感哀痛，「由於鄒先生的喪禮以私人儀式舉行，同業未能作最後送別，香港電影工作者總會暨十一大屬會代表所有會員謹此敬悼，並向鄒先生的家人致以最深切的慰問」。

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