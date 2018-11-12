唱《舞孃》身形捱嘲 渡邊直美獲網民力挺

上海前晚舉行大型節目迎接昨日內地的「光棍節」，日本重磅諧星渡邊直美和周杰倫等歌手獲邀表演，扮嘢了得的渡邊曾扮美國天后Beyonce及Lady Gaga，令觀眾笑到碌地。



母親是台灣人的渡邊前晚身穿性感舞衣，獻唱寶島天后蔡依林的中文歌《舞孃》，又學蔡依林跳絲帶舞，她的搞笑演出令台下的觀眾十分興奮，看直播的網民亦大讚她中文發音夠標準，表演誠意十足。不過，男司儀程雷稱讚她表演精采之後，卻說：「體態輕盈，似充了氣一樣，浮在半空中。」其後又向女司儀笑稱她經常買食物，是否想變成渡邊直美！不少網民看到後紛發文力撐渡邊，認為程雷的發言有嘲笑渡邊肥胖之嫌，指責他不尊重誠意表演的嘉賓，言論十分失禮。



