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陳家樂歐鎧淳齊撐善舉　湯怡備戰明年跑全馬

2018-11-12 列印
■湯怡和陳家樂（右）曾結伴跑馬拉松。
■歐鎧淳亦有出席支持善舉。
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　　陳家樂、湯怡和歐鎧淳等昨到赤柱出席粉紅慈善跑活動，陳家樂透露原打算參加慈善跑，但緊接要開工故無奈作罷，他續謂以前跑馬拉松成績曾較湯怡好，現在反被她超越，「起初以為自己好勁，第一年我贏過她，第二年她已經超越我，第三年已經不見她身影，所以我決定放棄。」

　　湯怡則表示，去年參加過「半馬」賽，需要1小時55分完成，希望明年可挑戰「全馬」賽事，趁年青嘗試一下，加上不用開工時可操練體能。至於有「香港女飛魚」之稱的歐鎧淳就透露，家人完全不熱愛運動，但她最後成功令家人參與慈善跑賽事！

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