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Mirror粉絲馬路追星 姜濤勸喻注意安全

2018-11-12 列印
■左起：Anson、Lokman、姜濤和Ian昨吸引過百粉絲捧場。
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　　憑ViuTV節目《全民造星》跑出，12人男團Mirror的4位成員姜濤、楊樂文（Lokman）、陳卓賢（Ian）和江熚生（Anson Kong），昨到銅鑼灣出席公開活動，吸引過百粉絲圍觀，連馬路上也企了多位粉絲，場面墟冚兼險象環生，最終需出動警察到場維持秩序。

　　談到四子已經與ViuTV簽合約，問公司有否替他們找到足夠工作及酬勞是否滿意？隊長Loman稱工作也多，「錢方面，新人先不要看那麼重，集中於表演上。（收酬勞是12人一起分，還是各自計算？）我們12個人分，因以Mirror名義接工作，夠穿夠食便好了。」對於粉絲迫爆要危站馬路上，問可會勸喻他們？姜濤表示私下會叫他們多注意安全。

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