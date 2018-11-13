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﻿小栗旬新作撐哥斯拉決戰金剛

2018-11-13 列印
■小栗旬如願進軍荷里活參演大製作。網上圖片
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　　日本男星小栗旬早前盛傳將進軍荷里活，有指他明年會帶同太太山田優和一對子女到洛杉磯暫居半年至一年。昨有報道指，小栗旬將主演日美影壇兩大怪獸哥斯拉大戰金剛的新作《Godzilla vs. Kong》，小栗旬表示日本的哥斯拉得到全球觀眾愛戴，這次可有參演感到興奮。此外，繼早前公佈《泰山傳奇：森林爭霸》男星亞歷山大斯卡斯格會加盟外，章子怡、《怪奇物語》女星Millie Bobby Brown亦會演出。
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