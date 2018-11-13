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﻿柯有倫谷劇認月初娶妻

2018-11-13 列印
　　福斯集團昨於台北舉行記者會，宣佈開拍劇集《緣份‧黑天鵝》，主要演員柯有倫、莊凱勛、林哲熹和劉品言等均有出席。柯有倫受訪時承認月初已和學妹成婚。

　　《緣》劇以鄧麗君的金曲發展一系列跨越時空的原創故事，《無間道》系列監製莊澄則是首次參與製作劇集，他說這次有幸遇上破格而完整的故事和有才華而熱情的導演和優秀團隊。
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