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祖兒亮相電影節艷驚四座 克勤唱《護花》觀眾High爆

2018-11-13 列印
■李克勤演出時觀眾反應熱烈。
■容祖兒以花裙上陣好搶鏡。
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　　容祖兒和李克勤日前獲邀出席「第34屆大眾電影百花獎頒獎典禮暨第27屆中國金雞百花電影節閉幕禮」。以Deep V花裙上陣的祖兒艷光四射，即場演唱歌曲《小小》。她作為內地演員霍思燕與杜江個仔「嗯哼大王」頭號Fans，她第一時間在社交平台恭喜杜江獲男配角獎，事後更與對方在後台合照。

　　同場克勤唱出《護花使者》，向中國電影的護花使者們致敬。由於他演出時，觀眾High爆，網民紛紛留言稱讚：「百聽不厭李克勤，期待李生早日出新歌啊！」事後克勤透露，最近真的忙於籌備全新的國語碟，好快就會同大家見面。

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