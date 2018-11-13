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蔡依林阿信鬧緋聞

2018-11-13 列印
■有指蔡依林和阿信相戀。 資料圖片
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　　五月天的主音陳信宏（阿信）多年來在感情方面一直成謎，近日有網民爆他與失戀兩年的蔡依林交往的蛛絲馬跡。有網民指出，早於去年9月阿信和蔡依林在Stayreal十周年音樂會上做嘉賓時，蔡依林對阿信明顯有肢體接觸。之後蔡依林被建議飲大冰奶招「桃花」，阿信竟留言：「明天請她喝一杯。」三月份阿信寫了一系列小情書，讓明眼人也得知他正談戀愛。

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