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陳凱琳送抱摸肚沾旺氣 陀B單文柔恨生「小煎Pan」

2018-11-13 列印
■陳凱琳（右）摸單文柔的肚沾沾旺氣。
■陳展鵬將在明年榮升人父。資料圖片
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　　單文柔（Phoebe）及陳凱琳（Grace）昨日為一活動擔任嘉賓。早前宣佈懷孕的Phoebe一現身，Grace即擁抱她和送上祝福，更摸她的肚沾沾旺氣。

　　問Grace想快點做媽媽嗎？她說：「都係順其自然啦！」Phoebe隨即為她打氣，並表明懷孕期是剛剛可以話畀大家知的時間，並稱懷孕初期狀態一般，因經常作悶和容易疲倦，至現時情況好轉，老公陳展鵬（煎Pan）才放心讓她接工作。問她喜歡仔定女時，她笑言：「鍾意仔，因為想有一個『Mini小煎Pan』。」而Grace表示老公鄭嘉穎都想要小朋友，「如果係男仔可以教佢打網球，女嘅就可以好似小公主咁嗲佢。」

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