﻿一代武俠小說泰斗今日寶蓮寺火化 金庸設靈 中港台藝人哀別

享譽國際的一代武俠小說泰斗查良鏞（筆名：金庸）早前離世，享年94歲，昨於香港殯儀館設靈，中港台多位藝人親臨靈堂致哀，包括白雪仙、曾演出其筆下角色的陳喬恩、黃曉明和呂良偉等；劉德華、鍾楚紅等藝人及政商要人紛致送花圈哀悼，成白色花海，極盡榮哀。



筆名「金庸」、人稱查大俠的查良鏞早前逝世，家人昨為他在香港殯儀館設靈，喪禮以佛教儀式進行，金庸的遺體將於今日奉移寶蓮寺進行火化。金庸生前寫下《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》和《天龍八部》等多部武俠經典，逾半世紀以來，屢被翻拍成影視作品，捧紅眾多兩岸三地藝人，多位藝人昨日亦有到金庸的靈堂致祭。



花海哀送查大俠



金庸的靈堂佈置以白色為主，他的遺照面帶笑容，遺照前擺放六個白色大型玫瑰花心形花圈，橫匾寫上「一覽眾生」，左右兩邊則有其小說作品首字聯成的著名對聯「飛雪連天射白鹿 笑書神俠倚碧鴛」。現場擺放不少紙紮祭品，當中有飛機、金色房車、遊艇、一圍菜式、按摩機、三角鋼琴、「查良鏞大廈」及放滿書本的書枱等。



靈堂內外也放滿來自不同界別人士致送的悼念花圈，形成一片花海，演藝界致送的有曾演出金庸筆下人物楊過的劉德華、同樣曾演繹楊過和《鹿鼎記》男主角韋小寶的黃曉明，以及鍾楚紅、白雪仙、杜琪峯、張堅庭、韋家輝與關心妍等。



喬恩曉明專程來港



昨午起，金庸的太太查林樂怡與許鞍華、杜琪峯、張堅庭、粵劇名伶白雪仙等演藝界人士陸續抵殯儀館。曾扮演「東方不敗」的陳喬恩與金庸夫婦相熟，她以一身素服、戴上墨鏡到場，沒回應傳媒提問。黃曉明亦專程從內地來港致祭，並透露出席過金庸的90歲生日派對，很開心和感榮幸曾演出金庸筆下角色。曾演《雪山飛狐》的呂良偉坦言不捨金庸，並對未演過金庸筆下的喬峰而感到可惜。



另外，曾演《神鵰俠侶》主角楊過的劉德華於電台節目中透露，他被楊過與小龍女的刻骨銘心愛情吸引，又謂：「我從未想過自己可以演到楊過，全程擔心有否能力應付，幸遇到金庸老師，他給我好多意見。」



本報記者