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﻿「看破放下自在 咱們就此別過」

2018-11-13 列印
■金庸的家人特別印製的紀念冊。
■從舊照可見，金庸曾親近大熊貓和騎大象。
■紀念冊收錄多幅金庸生前的生活照。
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　　金庸寫下多部武俠經典，深受讀者歡迎，家屬特別印製紀念冊，於靈堂內及沙田香港文化博物館「金庸館」派發，讓悼念者留念。紀念冊封面有金庸題字「看破放下自在」佛偈，內容載有金庸的生平，小說手稿影印、小說金句，以及日常生活照片，可見金庸生前熱愛旅行，曾親親大熊貓、大膽地與老虎合照、在埃及獅身人面像前留影，也有穿浴衣品嚐日本料理等輕鬆照片。

　　紀念冊載有《神鵰》名句「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過」，封底亦引自《神鵰》，以「這些白雲聚了又散，散了又聚，人生離合，亦復如斯。」作結。
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