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Gaga探訪山火避難所 鬧爆特朗普不關心災民

2018-11-14 列印
■Gaga日前已撤離她位於馬利布的寓所。資料圖片
■Gaga到避難所探訪時，抽空和工作人員合照。網上圖片
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　　美國加州大火持續肆虐，不少荷里活圈中名人的寓所都受波及，被燒成灰燼。天后Lady Gaga因位於馬利布的寓所也受波及需要撤離，她周日時更到紅十字會設於一所高中的避難所探訪災民，向他們送上禮物，更特別為一名成功逃難的98歲老婦獻唱。Gaga除多謝消防員的努力，更在網上鬧爆美國總統特朗普自私，「我一早已知道，但你仍清楚表示除了你自己外，不會關心任何人。」

　　另外，真人騷女星Kim Kardashian和饒舌天王老公Kanye West亦因山火撤離，不過他們為保住其約值6000萬美元（約4.71億港元）的豪宅，特別聘請私人消防員在該區外圍挖溝，令豪宅不被大火吞噬。

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