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姜成勳遭70粉絲舉報涉欺詐

2018-11-14 列印
■姜成勳近月是非不絕！網上圖片
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　　韓國元祖男團「水晶男孩」的38歲成員姜成勳是非不絕，繼早前曾被質疑女友是粉絲團Hoony World管理員，兩人涉私吞約69萬公款；雖然姜成勳事後曾親筆寫信向粉絲致歉，又否認私吞公款。不過前日有70多名粉絲向首爾中央檢察廳舉報姜成勳涉欺詐和私吞捐款，有關當局亦已受理案件。

　　事緣姜成勳去年3月透過官網，宣佈舉辦「水晶男孩出道20周年紀念影像會」，呼籲粉絲捐款，聲稱收益會以組合名義捐贈予慈善機構，但事後有粉絲發現根本沒有捐款，懷疑姜成勳私吞捐款。姜成勳隨後透過代表律師回應，稱沒介入粉絲團集資及門票銷售的活動，並將向散佈謠言等人士追究法律責任。

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